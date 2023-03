Anticipazioni registrazioni Uomini e Donne oggi: Silvio abbandona il programma, è finita con Gemma (Di domenica 26 marzo 2023) Anticipazioni registrazioni Uomini e Donne oggi. Domenica 26 marzo si sono registrate nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Andiamo a scoprire cos’è successo, grazie alle Anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo instagram “UominieDonneclassicoeover”. Anticipazioni registrazioni Uomini e Donne oggi, Silvio abbandona il programma Dopo la registrazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023). Domenica 26 marzo si sono registrate nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Andiamo a scoprire cos’è successo, grazie allepubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo instagram “classicoeover”.ilDopo la registrazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Catenunu : Mi sa che vogliono proprio mantenere quell’ansia e far sapere di loro solo la sera, perché a quell’ora si sapevano… - sabrina_caccia : RT @sorridoperdemi: Io rido forte ripensando a tutti i fine settimana appesi alle anticipazioni di Lorenzo cagandoci sotto per le registraz… - _MinutForMinut : RT @sorridoperdemi: Io rido forte ripensando a tutti i fine settimana appesi alle anticipazioni di Lorenzo cagandoci sotto per le registraz… - unbroknx : RT @sorridoperdemi: Io rido forte ripensando a tutti i fine settimana appesi alle anticipazioni di Lorenzo cagandoci sotto per le registraz… - sorridoperdemi : Io rido forte ripensando a tutti i fine settimana appesi alle anticipazioni di Lorenzo cagandoci sotto per le regis… -