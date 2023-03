Ansia Juventus, Kostic lascia in anticipo il ritiro! (Di domenica 26 marzo 2023) Come al solito la sosta per le Nazionali tiene tutti i club sulle spine. Non è infatti una novità che giocatori, magari molto in forma, ritorni acciaccati alla casa madre. Questa situazione pare abbia colpito la Juventus che deve gestire l’Ansia del rientro anticipato di Filip Kostic dal ritiro della propria Nazionale. L’esterno serbo ha infatti abbandonato la propria squadra poco prima della partita (valida per il secondo turno delle qualificazione a Euro2024 del girone G) contro il Montenegro. La notizia è stata ufficializzata e diffusa direttamente dal tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic che in conferenza ha detto: “È una brutta notizia per noi, (Kostic) ha lasciato la squadra ieri a causa di una infiammazione del tendine d’Achille. Gli infortuni fanno parte del calcio e dobbiamo trovare un modo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 marzo 2023) Come al solito la sosta per le Nazionali tiene tutti i club sulle spine. Non è infatti una novità che giocatori, magari molto in forma, ritorni acciaccati alla casa madre. Questa situazione pare abbia colpito lache deve gestire l’del rientro anticipato di Filipdal ritiro della propria Nazionale. L’esterno serbo ha infatti abbandonato la propria squadra poco prima della partita (valida per il secondo turno delle qualificazione a Euro2024 del girone G) contro il Montenegro. La notizia è stata ufficializzata e diffusa direttamente dal tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic che in conferenza ha detto: “È una brutta notizia per noi, () hato la squadra ieri a causa di una infiammazione del tendine d’Achille. Gli infortuni fanno parte del calcio e dobbiamo trovare un modo ...

