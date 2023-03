Annuncia il suicidio in un biglietto e si taglia la gola: i carabinieri lo salvano grazie al cellulare (Di domenica 26 marzo 2023) Aveva lasciato un biglietto in cui Annunciava la volontà di togliersi la vita, arrivando anche a dare disposizioni per i suoi funerali. Per fortuna si tratta di una storia a lieto fine, dato che il 69enne in questione è stato salvato dai carabinieri. I militari infatti sono riusciti a rintracciarlo in tempo ed evitare il peggio. Siamo a Pessano con Bornago, in provincia di Milano. Il pensionato, sposato, nel pomeriggio di sabato è uscito di casa lasciando un biglietto d’addio. Quando i parenti hanno avvertito i carabinieri sono partite immediatamente le ricerche del suo telefono cellulare. Localizzando il telefono, gli uomini dell’Arma sono riusciti a trovare l’anziano disteso in posizione prona, con una vistosa ferita da taglio alla gola ma ancora ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Aveva lasciato unin cuiva la volontà di togliersi la vita, arrivando anche a dare disposizioni per i suoi funerali. Per fortuna si tratta di una storia a lieto fine, dato che il 69enne in questione è stato salvato dai. I militari infatti sono riusciti a rintracciarlo in tempo ed evitare il peggio. Siamo a Pessano con Bornago, in provincia di Milano. Il pensionato, sposato, nel pomeriggio di sabato è uscito di casa lasciando und’addio. Quando i parenti hanno avvertito isono partite immediatamente le ricerche del suo telefono. Localizzando il telefono, gli uomini dell’Arma sono riusciti a trovare l’anziano disteso in posizione prona, con una vistosa ferita da taglio allama ancora ...

