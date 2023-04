Annullate multe over50 | la prima sentenza

(Di domenica 26 marzo 2023) United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - Il Giudice di pace di Velletri ha annullato la sanzione amministrativa di 100 euro prevista per glinon vaccinati per difetto di legittimazione sostanziale dell'ADER.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ales66423669 : RT @ct_1957: @borghi_claudio @chiaraped Draghi a casa ma Meloni non fa molto di diverso. Ucraina: invio armi e sostegno incondizionato. Mig… - ct_1957 : @borghi_claudio @chiaraped Draghi a casa ma Meloni non fa molto di diverso. Ucraina: invio armi e sostegno incondiz… - nino_pitrone : Multe per over50 obbligati al vaccino: la prima sentenza di annullamento - - PaoloITA67 : @Emanuelamodene1 @AFTERCOPERNICUS @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa Palese? Vediamo! Io vivo in un mondoo in cui non bast… - bakavestito : Multe annullate dai giudici #speranzaingalera #speranzaassassino #Draghi #vaccino #obbligovaccinale #vaccini #mRNA… -

Alle isole Eolie locali non in regola eper oltre 5 mila e 800 euro notificate dalla polizia municipale. Per 3 titolari di attività dopo l'audizione al Comune di Lipari sono state. A Panarea ad un titolare di ritrovo è stata ...Autovelox a Pioltello : il giudice di pace annulla altre trecomminate dal dispositivo di Città Metropolitana. Autovelox sulla Nuova Cassanese: altreAltre treincentrate sull'autovelox installato da Città metropolitana lungo la Sp103 Nuova Cassanese, notificate a un automobilista agli inizi di agosto per aver ..."Confidiamo nel fatto che la giustizia possa fare il proprio corso e che lesiano, dal momento che la Chiesa cattolica in Kirghizstan non fa in alcun modo proselitismo ed è presente ...

Pass ztl scaduto, annullate venti multe a un pensionato mestrino VeneziaToday

Tutto era cominciato a ottobre 2021 con l'arrivo delle prime sgradite multe. Una, due, tre sanzioni amministrative ... l’uomo si è visto annullare l’intero malloppo di sanzioni dal Giudice di Pace di ...Una multa per un abuso edilizio che non aveva fatto con tanto di immissione in possesso. Entrambi i provvedimenti, emanati dal Comune di Licata, annullati dal Tar. Il motivo Il proprietario del bene ...