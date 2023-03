Angelus, Papa Francesco: “Restiamo vicini ai terremotati in Turchia e Siria:” (Di domenica 26 marzo 2023) Nel corso del classico Angelus della Domenica in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha chiesto di restare vicino ai terremotati in Turchia e in Siria: “Va a loro la speciale raccolta di offerte che si svolge oggi in tutte le parrocchie di Italia” – ha spiegato Francesco. Il pontefice argentino, dal balconcino che affaccia sulla piazza ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Nel corso del classicodella Domenica in Piazza San Pietro,ha chiesto di restare vicino aiine in: “Va a loro la speciale raccolta di offerte che si svolge oggi in tutte le parrocchie di Italia” – ha spiegato. Il pontefice argentino, dal balconcino che affaccia sulla piazza ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il #Papa: 'Chiediamo la grazia di stupirci ogni giorno dei doni di Dio e di vedere le varie circostanze della vita,… - vaticannews_it : Il #Papa: '...è comodo cercare un colpevole, anziché porsi domande più impegnative' #Angelus - vaticannews_it : #19marzo Gli auguri di #PapaFrancesco per la #festadelpapa : #sanGiuseppe è modello, sostegno e conforto per vivere… - dariodelcolle : @AlbertoPoloni5 @andreacantelmo8 Ho detto i mille Angelus, non non ho citato un papa in particolare. - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Il Papa all'Angelus: 'Anche quando sembra tutto perduto mai smettere di sperare' -