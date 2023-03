Angelus, Papa Francesco: come uscire dalla disperazione (Di domenica 26 marzo 2023) Commentando un passo evangelico di importanza capitale, Francesco ha parlato della disperazione in cui versano molte persone e ha suggerito come uscirne. È quindi tornato su uno dei suoi cavalli di battaglia. “Gesù dà la vita anche quando sembra non esserci più speranza”. È questo il messaggio più grande che emerge dal Vangelo della quinta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 marzo 2023) Commentando un passo evangelico di importanza capitale,ha parlato dellain cui versano molte persone e ha suggeritouscirne. È quindi tornato su uno dei suoi cavalli di battaglia. “Gesù dà la vita anche quando sembra non esserci più speranza”. È questo il messaggio più grande che emerge dal Vangelo della quinta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

