Angelus 26 marzo, Papa Francesco rivela il significato dell’ultimo miracolo di Gesù (Di domenica 26 marzo 2023) La riflessione che precede l’Angelus domenicale è incentrata sulla possibilità di ‘rinascere’ sempre da ogni sofferenza. In questa occasione, ispirandosi al Vangelo odierno, Papa Francesco chiede a tutti di lasciare che Gesù ‘tolga le pietre’ dai sepolcri dei cuori, allo stesso modo in cui ha fatto davanti alla tomba di Lazzaro. In questa quinta domenica di Quaresima, il Vangelo narra l’ultimo miracolo di Gesù prima di Pasqua: la resurrezione di Lazzaro. Quest’uomo è un caro amico di Gesù, tanto che lui si mette in viaggio per andarlo a trovare, ma arriva quattro giorni dopo la sepoltura. Tuttavia, l’arrivo del Signore porta speranza nelle sorelle del defunto, “seppur nel dolore – spiega Papa Francesco – esse si aggrappano alla luce, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 marzo 2023) La riflessione che precede l’domenicale è incentrata sulla possibilità di ‘rinascere’ sempre da ogni sofferenza. In questa occasione, ispirandosi al Vangelo odierno,chiede a tutti di lasciare che‘tolga le pietre’ dai sepolcri dei cuori, allo stesso modo in cui ha fatto davanti alla tomba di Lazzaro. In questa quinta domenica di Quaresima, il Vangelo narra l’ultimodiprima di Pasqua: la resurrezione di Lazzaro. Quest’uomo è un caro amico di, tanto che lui si mette in viaggio per andarlo a trovare, ma arriva quattro giorni dopo la sepoltura. Tuttavia, l’arrivo del Signore porta speranza nelle sorelle del defunto, “seppur nel dolore – spiega– esse si aggrappano alla luce, ...

