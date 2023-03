Andrea Bocelli arriva a cavallo a Time Square e si esibisce a sorpresa | la folla | spiazzata | reagisce così – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) A New Yorksi è esibito adavanti ai fan in delirio, incantati ed esaltati dallo spettacolare arrivo adel tenore a, insieme a sua moglie Veronica. L’occasione è stata la presentazione, tenuta nascosta fino alla fine, dello speciale musicale “The Journey”, un film documentario prodotto dal colosso americano Tbn, che racconta proprio un viaggio adel tenore con Veronica, sulla Via Francigena. Lo speciale ha visto l’artista in sella del suo amato destriero attraversare la campagna toscano-laziale, in una sorta di pellegrinaggio che da Roma lo ha riportato a casa, sulle colline di Lajatico. Il docu-film sarà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2, 3, 4 e 6 aprile, mentre in Italia è disponibile sulla piattaforma ...