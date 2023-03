Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ancelotti, il Brasile insiste: 'Una scelta ovvia, lo stimano tutti': Il Brasile non molla Carlo Ancelotti. Il tecni… - napolista : Brasile-Ancelotti, dopo il ko col Marocco la Federcalcio in pressing Secondo Uol, quotidiano brasiliano, è in prog… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BRASILE - Il presidente della Federazione: 'Ammiro molto Ancelotti, è rispettato dai calciatori' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BRASILE - Il presidente della Federazione: 'Ammiro molto Ancelotti, è rispettato dai calciatori' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BRASILE - Il presidente della Federazione: 'Ammiro molto Ancelotti, è rispettato dai calciatori' -

Anche Uol , quotidiano brasiliano, conferma la predilezione delper. Secondo Uol, l'idea di Ednaldo Rodrigues prevede ' un incontro sia con l'allenatore scelto dalla Cbf (la ......dopo l'amichevole persa dalcol Marocco. In panchina a Tangeri ieri sera è andato Ramon Menezes, fresco campione sudamericano con l'Under 20 brasiliana. Rispettato da tutti '...Capello e gli elogi a Carlo" Carloè il migliore di tutti. Quando vinci in ...Carlo può allenarsi in tutto il mondo ". ...

Brasile, il presidente della Cbf: ''Ancelotti ct. Con un po' di fortuna possiamo farcela'' Gazzetta

Carlo Ancelotti resta in cima alla lista dei desideri del Brasile. "Ancelotti è molto rispettato dai giocatori, non solo da Ronaldo e Vinicius, ma da tutti quelli che sono stati allenati da lui - ha s ...