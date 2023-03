Anatomia della compagnia Wagner in Africa. Scrive Di Liddo (Cesi) (Di domenica 26 marzo 2023) La nuova strategia russa di penetrazione e influenza in Africa viene fatta risalire al summit di Sochi del 2015, quando un sorridente Putin si era fatto ritrarre con decine di leader Africani in apparenza entusiasti di riprendere quella relazione con Mosca bruscamente interrotta nel 1991 a causa dello scioglimento dell’Urss. della strategia russa, il cosiddetto “pacchetto Wagner” costituisce il pilastro portante. In sintesi, attraverso l’oscura compagnia militare privata compartecipata dal Gru (il servizio di Intelligence militare) e dall’oligarca Yevgheny Prigozhin, il Cremlino offre servizi militari (addestramento delle truppe locali, operazioni cinetiche contro ribelli, terroristi e bande criminali, protezione dei siti sensibili e delle personalità di potere), politici (operazioni di ... Leggi su formiche (Di domenica 26 marzo 2023) La nuova strategia russa di penetrazione e influenza inviene fatta risalire al summit di Sochi del 2015, quando un sorridente Putin si era fatto ritrarre con decine di leaderni in apparenza entusiasti di riprendere quella relazione con Mosca bruscamente interrotta nel 1991 a causa dello scioglimento dell’Urss.strategia russa, il cosiddetto “pacchetto” costituisce il pilastro portante. In sintesi, attraverso l’oscuramilitare privata compartecipata dal Gru (il servizio di Intelligence militare) e dall’oligarca Yevgheny Prigozhin, il Cremlino offre servizi militari (addestramento delle truppe locali, operazioni cinetiche contro ribelli, terroristi e bande criminali, protezione dei siti sensibili e delle personalità di potere), politici (operazioni di ...

