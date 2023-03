Amici serale | scatta il bacio tra la Cuccarini e Emanuel | pubblico in fiamme | Giorgia reagisce così

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : Una #WittyInBox davvero unica! I giudici del Serale di #Amici22 hanno risposto alle vostre domande prima della seco… - fanpage : Scatta il bacio in pista tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Una performance decisamente passionale #amici22 - chiamamematto : sempre 2 anni fa Giulia Stabile chiudeva il primo serale di amici così - lovingkookies : RT @adorototale: Unpopolar opinion: amici era molto più bello quando c’erano ancora le due squadre, quando i ragazzi indossavano in prima s… - blogtivvu : Eliminati secondo Serale Amici 22: ecco le prime parole a caldo, il messaggio agli attuali allievi #amici22… -

Auditel ieri sera, 25 marzo 2023 Sfida Rai1 vs Canale 5: Il cantante mascherato controdi Maria De Filippi " Il. Chi ha vinto Rai 1: Il cantante mascherato , la seconda puntata della ...La seconda puntata deldiè stata a dir poco esplosiva: tra l'emozione di Maria De Filippi per l'eliminazione di Piccolo G e il guanto di sfida tra i sei professori, hanno spiccato in particolar modo Lorella ...Niveo e Rita dopo22: la verità sul loro rapporto Eliminato ad un passo dal, Niveo ha rilasciato una nuova intervista a MondoTv24 in cui ha è tornato a parlare della sua bellissima e ...

Sabato 25 marzo Seconda puntata del Serale - Amici Le puntate | Witty TV Witty TV

Arriva la reazione di Giorgia al bacio che Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si sono scambiati nel corso della seconda puntata di Amici 22 ...Ascolti tv di sabato 25 marzo 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il cantante mascherato” contro “Amici di Maria De Filippi“. Chi ha vinto la... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...