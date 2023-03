Amici serale 2023 replica seconda puntata 25 marzo in streaming e in tv | eliminati Gianmarco e Piccolo G

(Di domenica 26 marzo 2023)Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento con ildi22. Nelladel 25si è rinnovata la sfida tra le 3 squadre Zerbi-Celentano, Arisa-Todaro e Cuccarini-Lo. La prima sfida è stata conquistata da Cuccarini-Lo ai danni di Zerbi-Celentano. Al ballottaggio per la prima eliminazione vannoG, Isobel e Aaron. EliminatoG nel confronto con Aaron. Nellapartita vincono ancora Cuccarini-Lo contro Zerbi-Celentano. Cricca è l’eliminato provvisorio e va a scontrarsi con il perdente della sfida successiva. Alla fine, dopo la ...

Serataccia per la squadra Zerbi - Celentano quella della seconda puntata del Serale di Amici 22. I due maestri vedono infatti salutare il talent ben due alunni che tornano a casa, dopo aver perso due manche: una contro la squadra dei Cucca - Lo e l'altra contro il team Arisa - Todaro. Secondo appuntamento con il Serale di Amici 22: il talent show è arrivato alla sua fase finale, quella che vedrà vincere solo uno dei ragazzi in gara. A trionfare durante la serata, oltre al talento di cantanti e ballerini. Secondo appuntamento del Serale di Amici 22, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. In gara per la vittoria quindici concorrenti. A giudicare le loro esibizioni: Cristiano Malgioglio.

Anche la giuria, che nella prima puntata sembrava funzionare, in questo secondo sabato sera è risultata meno efficace. La puntata del 25 marzo ha visto l'eliminazione di Piccolo G e di Gianmarco. Ospite comico della puntata è Enrico Brignano che ha fatto un monologo sul ruolo del "No" nelle nostre vite.