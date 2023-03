“Amici” | scoppia il caos durante la sfida | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 26 marzo 2023) News Tv. Si è acceso un duro scontro tra i due protagonisti dila puntata di ieri, sabato 25 marzo 2023. Volano paroloni tra i due professori che ne approfittano per dirsene di ogni. Maria De Filippi ha dovuto interrompere la discussione per dare la parola ai giudici che hanno preso una decisione inaspettata.? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, il gesto in diretta lascia tutti senza parole:Leggi anche: “”, dramma per la protagonista: si è spaccata il ginocchio “”, è scontro tra la Celentano e Emanuel Lo:I due professori hanno iniziato a discutere dopo l’esibizione di Ramon in un guanto di ...