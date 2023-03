Amici, scatta il bacio in bocca tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Di domenica 26 marzo 2023) Una performance molto sensuale quella messa in scena da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo nel corso della puntata di ieri di Amici. Il coreografo e compagno di Giorgia si è lanciato in un ballo sensuale sulle note di “Brivido Felino”, hit di Mina e Celentano, con Lorella Cuccarini durante la sfida a tre con gli altri professori. Una coreografia “ad alto tasso erotico”, che si è conclusa a sorpresa con un bacio tra le labbra. Scatenando così le reazioni dei fan del programma condotto da Maria De Filippi. “L’ho detto a Giorgia, dicendo che è colpa tua Maria, ma è abituata, dovremmo stare tranquilli”, ha detto ironicamente il ballerino, rivolgendosi alla presentatrice. Qualche minuto prima dell’esibizione, Cuccarini aveva rassicurato con ironia la cantante ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Una performance molto sensuale quella messa in scena daedLo nel corso della puntata di ieri di. Il coreografo e compagno di Giorgia si è lanciato in un ballo sensuale sulle note di “Brivido Felino”, hit di Mina e Celentano, condurante la sfida a tre con gli altri professori. Una coreografia “ad alto tasso erotico”, che si è conclusa a sorpresa con untra le labbra. Scatenando così le reazioni dei fan del programma condotto da Maria De Filippi. “L’ho detto a Giorgia, dicendo che è colpa tua Maria, ma è abituata, dovremmo stare tranquilli”, ha detto ironicamente il ballerino, rivolgendosi alla presentatrice. Qualche minuto prima dell’esibizione,aveva rassicurato con ironia la cantante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Scatta il bacio in pista tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Una performance decisamente passionale #amici22 - Piovegovernolad : ?? Amici di Maria De Filippi, scatta il bacio: è nato un nuovo amore tra...Altro... - leggoit : #Amici22, tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo scatta il bacio sulle labbra in diretta: la reazione di Giorgia e Silv… - Marilenapas : RT @fanpage: Scatta il bacio in pista tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Una performance decisamente passionale #amici22 - angiuoniluigi : RT @fanpage: Scatta il bacio in pista tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Una performance decisamente passionale #amici22 -