Amici di Maria, le parole dei due eliminati e della De Filippi: “Cosa mi mancherà di voi” (Di domenica 26 marzo 2023) Durante la seconda puntata del serale di Amici di Maria il primo alunno eliminato è stato Piccolo G. Il cantante ha ringraziato la De Filippi e tutta la produzione. “Sono partito ed ero molto scettico a dire la verità. Invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza. Poi mi ha dato una grande lezione, anzi tante. Comunque è un piacere avere il pubblico a favore come in questo momento e quindi ringrazio tutti voi. Cercherò di sembrare meno imprudente possibile. Andrò in giro con il sorriso e resterò me stesso. Per me è stato un grande piacere far parte di questo programma”. Maria ha speso qualche parola prima di salutare Piccolo G: “Di te mi mancheranno i musi lunghi, i grugni, il superamento del grugno, ... Leggi su biccy (Di domenica 26 marzo 2023) Durante la seconda puntata del serale didiil primo alunno eliminato è stato Piccolo G. Il cantante ha ringraziato la Dee tutta la produzione. “Sono partito ed ero molto scettico a dire la verità. Invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltàconvivenza, il piacerecostanza. Poi mi ha dato una grande lezione, anzi tante. Comunque è un piacere avere il pubblico a favore come in questo momento e quindi ringrazio tutti voi. Cercherò di sembrare meno imprudente possibile. Andrò in giro con il sorriso e resterò me stesso. Per me è stato un grande piacere far parte di questo programma”.ha speso qualche parola prima di salutare Piccolo G: “Di te mi mancheranno i musi lunghi, i grugni, il superamento del grugno, ...

