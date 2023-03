Amici | bacio tra la Cuccarini ed Emanuel Lo | il commento di Giorgia

Leggi su dailynews24

(Di domenica 26 marzo 2023) Anche durante la seconda puntata del serale di, andata in onda ieri in prima serata, i professori si sono esibiti per il guanto di sfida. A far parlare, però, è stato iltra LorellaedLo che ha spiazzato i presenti e il pubblico da casa. A commentare la scena è L'articolo