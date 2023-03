Amici 22, tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo scatta il bacio sulle labbra in diretta: la reazione di Giorgia e Silvio Testi (Di domenica 26 marzo 2023) Lorella Cuccarini e Emanuel Lo fanno salire il tasso erotico della seconda puntata del Serale Amici 22: un sensualissimo ballo sulle note di Brivido felino si è concluso con un bacio sulle labbra che ha scatenato i fan del talent condotto da Maria De Filippi. Il bacio tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo La Cuccarini e Emanuel Lo hanno accettato il guanto di sfida lancianto dai prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: «Rivincita per voi, ma non vincerete mai», le parole nella lettera per i colleghi. Ed è così che è cominciata la passionale performance che si è conclusa con un bacio sulle labbra. «Per la ... Leggi su blog.libero (Di domenica 26 marzo 2023)Lo fanno salire il tasso erotico della seconda puntata del Serale22: un sensualissimo ballonote di Brivido felino si è concluso con unche ha scatenato i fan del talent condotto da Maria De Filippi. IltraLo LaLo hanno accettato il guanto di sfida lancianto dai prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: «Rivincita per voi, ma non vincerete mai», le parole nella lettera per i colleghi. Ed è così che è cominciata la passionale performance che si è conclusa con un. «Per la ...

