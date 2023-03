Amici 22, Lorella Cuccarini e quella frecciatina a Heather Parisi (Di domenica 26 marzo 2023) La coach della scuola di Amici, la ballerina e cantante Lorella Cuccarini si è svelata in un'intervista dove non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla storica rivale, Heather Parisi. Vediamo insieme cosa ha detto. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 marzo 2023) La coach della scuola di, la ballerina e cantantesi è svelata in un'intervista dove non ha perso occasione per lanciare unaalla storica rivale,. Vediamo insieme cosa ha detto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatomasi1 : RT @SpaltroLaura: Comunque io non so se ieri avrei voluto essere Lorella o Emanuel...ma nel dubbio: il divano! Pazzeschi! ???? #amici22 #Amic… - bella_you_know : Descrizione del dolore in una foto: il dito del piede di Lorella che esce dalle fasce della scarpa #amici #AMICI22 - tempoweb : Tutti a bocca aperta davanti a #LorellaCuccarini E #MariaDeFilippi deve intervenire #Amici #26marzo… - Amici_nel_cuore : RT @sissixcutiiee: lorella mi dispiace ma nessuno sarà mai al loro livello???? questo è IL DUETTO???? #amici22 - Anonimamente97 : Guardando l’esibizione di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo mi sale un cringe assurdo, aiutatemi. MA CHE STANNO FACENDO? ?? #amici #amici22 -