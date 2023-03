Amici 22 | le prime parole di Piccolo G e Gianmarco Petrelli dopo l’eliminazione dal talent

(Di domenica 26 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del serale di22, durante la quale ci sono state ben due eliminazioni. Il primo a dover abbandonare la scuola è statoG: il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non è stato salvato dai giudici e così ha fatto ritorno a casa. Subitola sua eliminazione, l’ex allievo ha voluto commentare il suo percorso nella scuola: Io sono entrato con dei pregiudizi su tutto, sulla scuola, sul programma e piano piano mi sono accorto che ero io a sbagliare e ci sono stati dei benefici. Non mi aspettavo tutto quello che è di contorno alla musica, ma porto a casa degli insegnamenti umani molto più che quelli tecnici. Appena tornato a casa leggerò tanti libri per scrivere canzoni di spessore e uscirò con gliche mi hanno sostenuto ...

La puntata del serale di Amici andata in onda sabato 25 marzo si è conclusa con ... però a prescindere sono contento” sono state le prime parole del ballerino dopo l’eliminazione, come riportato da ...Niveo torna a parlare della sua storia d'amore con Rita nata nella scuola di Amici 22. La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Niveo e Rita Pompili prosegue a gonfie vele. La conferma è arriv ...