Amici 22, la confessione a Verissimo di Michele Bravi e Giuseppe Giofrè: «Siamo fidanzati» (Di domenica 26 marzo 2023) Hanno suscitato curiosità i tre giudici di Amici, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, ospiti di Verissimo. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin... Leggi su leggo (Di domenica 26 marzo 2023) Hanno suscitato curiosità i tre giudici di, Cristiano Malgioglio e, ospiti di. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : «Non ho alcun dubbio: ho meritato i miei nemici. Ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici». Penso che un po… - _smicera : RT @CardRavasi: «Non ho alcun dubbio: ho meritato i miei nemici. Ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici». Penso che un po’ tutti… - davidefent : RT @CardRavasi: «Non ho alcun dubbio: ho meritato i miei nemici. Ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici». Penso che un po’ tutti… - StranoAlex : RT @CardRavasi: «Non ho alcun dubbio: ho meritato i miei nemici. Ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici». Penso che un po’ tutti… - alicesponton : RT @CardRavasi: «Non ho alcun dubbio: ho meritato i miei nemici. Ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici». Penso che un po’ tutti… -