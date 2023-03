Amici 22, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si baciano: “Giorgia ti chiamo tra poco, così ti spiego”. Maria De Filippi reagisce così (Di domenica 26 marzo 2023) Anche secondo appuntamento del Serale di “Amici di Maria De Filippi” si conclude con una doppia eliminazione: il ballerino Gianmarco e il cantante Piccolo G. “Sono partito che ero molto scettico e, invece, questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. – ha detto il cantautore prima di andare via – I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza… Poi mi ha dato una grande lezione: quella che il rancore non serve. È bello avere il pubblico a mio favore. Cercherò di sembrare meno includente, andrò in giro con il sorriso”. Poi è stata la volta dell’uscita di scena di Gianmarco, finito al ballottaggio contro Cricca: “Andare via fa parte del gioco: prima o poi tocca a te. Mi sono affezionato a questo ambiente, agli odori, alle persone. Avrò tanta nostalgia, sento tanto la mancanza di Megan. Penso che ci ho messo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Anche secondo appuntamento del Serale di “diDe” si conclude con una doppia eliminazione: il ballerino Gianmarco e il cantante Piccolo G. “Sono partito che ero molto scettico e, invece, questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. – ha detto il cantautore prima di andare via – I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza… Poi mi ha dato una grande lezione: quella che il rancore non serve. È bello avere il pubblico a mio favore. Cercherò di sembrare meno includente, andrò in giro con il sorriso”. Poi è stata la volta dell’uscita di scena di Gianmarco, finito al ballottaggio contro Cricca: “Andare via fa parte del gioco: prima o poi tocca a te. Mi sono affezionato a questo ambiente, agli odori, alle persone. Avrò tanta nostalgia, sento tanto la mancanza di Megan. Penso che ci ho messo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Scatta il bacio in pista tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Una performance decisamente passionale #amici22 - FQMagazineit : Amici 22, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si baciano: “Giorgia ti chiamo tra poco, così ti spiego”. Maria De Filippi… - infoitcultura : “Serale di Amici”, Lorella Cuccarini bacia Emanuel Lo: la reazione di Giorgia - leggoit : #Amici22, tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo scatta il bacio sulle labbra in diretta: la reazione di Giorgia e Silv… - Marilenapas : RT @fanpage: Scatta il bacio in pista tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Una performance decisamente passionale #amici22 -