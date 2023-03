“Amici” 22 | colpo di scena sul finale | è bufera dopo l’annuncio di Maria

Leggi su tvzap

(Di domenica 26 marzo 2023) News Tv. “” 22 eliminati ieri.didurante la seconda puntata del serale di ““, talent show condotto daDe Filippi su Canale 5. Gli eliminati sono proprio loro e nessuno se lo sarebbe aspettato. Il pubblico, infatti, ha contestato la decisione dei giudici di mandarli via. Il talent show, dunque, è stato travolto dalle critiche, che come ogni anno non mancano mai. (Continua…) Leggi anche: “”, Gianmarco furioso con Raimondo Todaro: “Mi sono rotto” “” 22, chi sono gli eliminati di ieri Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del serale di “” 22. Nella prima puntata sono stati eliminati Megan e Ndg. È stato un dominio netto per la squadra Zerbi-Celentano, che ha vinto tutte e tre le sfide. Durante la ...