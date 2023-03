Amici 22, chi sono gli eliminati della seconda puntata? II gesto di Maria De Filippi che ha commosso i fan (Di domenica 26 marzo 2023) Amici eliminati seconda puntata. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici e ci sono state due eliminazioni. Nella scorsa puntata sono stati eliminati la ballerina Megan e il cantante NDG. A giudicare le sfide sono stati i tre giudici Michel Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Al primo ballottaggio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023). Ieri sera è andata in onda ladel serale die cistate due eliminazioni. Nella scorsastatila ballerina Megan e il cantante NDG. A giudicare le sfidestati i tre giudici Michel Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Al primo ballottaggio ... TAG24.

