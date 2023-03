Amici 21, Lda racconta: “Quella volta che mi è mancato il coraggio di continuare” (Di domenica 26 marzo 2023) Lda, nome d’arte di Luca D’Alessio, è nel pieno della sua carriera artistica dopo l’esperienza, lo scorso anno, ad Amici 21 che gli ha permesso di arrivare fino a Sanremo 2023, in cui ha portato il brano Se poi domani. La carriera del figlio di Gigi D’Alessio però non è stata sempre rose e fiori, infatti come ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, gli inizi sono stati molto deludenti: Sono andato in un locale a Napoli, c’erano 500 persone. Inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei Amici. Ma tre di numero, eh, proprio tre di numero! Sono tornato a casa distrutto e ho detto: ‘io non posso fare questo nella vita’. Da quel momento al cantante è mancato il coraggio di proseguire a fare musica, e per un po di tempo si è proprio rifiutato di ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 marzo 2023) Lda, nome d’arte di Luca D’Alessio, è nel pieno della sua carriera artistica dopo l’esperienza, lo scorso anno, ad21 che gli ha permesso di arrivare fino a Sanremo 2023, in cui ha portato il brano Se poi domani. La carriera del figlio di Gigi D’Alessio però non è stata sempre rose e fiori, infatti come ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, gli inizi sono stati molto deludenti: Sono andato in un locale a Napoli, c’erano 500 persone. Inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei. Ma tre di numero, eh, proprio tre di numero! Sono tornato a casa distrutto e ho detto: ‘io non posso fare questo nella vita’. Da quel momento al cantante èildi proseguire a fare musica, e per un po di tempo si è proprio rifiutato di ...

