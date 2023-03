Amichevoli Nazionali 2023: il Marocco sconfigge 2-1 il Brasile, gol vittoria di Sabiri (Di domenica 26 marzo 2023) Incredibile vittoria del Marocco, che nell’amichevole disputata allo Stade Ibn Batouta di Tangeri ha sconfitto 2-1 il Brasile. Padroni di casa avanti al 29? con Boufal, ma ripresi al 67? da Casemiro. Il gol vittoria è arrivato al 79? e ha portato la firma di Sabiri, che ha regalato una grande gioia ai tifosi marocchini. In campo anche Amrabat e Cheddira per il Marocco e Ibanez per la Selecao. Nell’altra amichevole andata in scena nella notte italiana, la Nuova Zelanda ha piegato la Cina per 2-1. A Wellington, squadra di casa avanti al 42? con un’autorete di Zhu Chenjie. All’81’ è arrivato il raddoppio di Garbett, mentre in pieno recupero la Cina ha accorciato le distanze con Ba Dun. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Incredibiledel, che nell’amichevole disputata allo Stade Ibn Batouta di Tangeri ha sconfitto 2-1 il. Padroni di casa avanti al 29? con Boufal, ma ripresi al 67? da Casemiro. Il golè arrivato al 79? e ha portato la firma di, che ha regalato una grande gioia ai tifosi marocchini. In campo anche Amrabat e Cheddira per ile Ibanez per la Selecao. Nell’altra amichevole andata in scena nella notte italiana, la Nuova Zelanda ha piegato la Cina per 2-1. A Wellington, squadra di casa avanti al 42? con un’autorete di Zhu Chenjie. All’81’ è arrivato il raddoppio di Garbett, mentre in pieno recupero la Cina ha accorciato le distanze con Ba Dun. SportFace.

