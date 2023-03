Amichevole Como – Lugano 2-2 (Di domenica 26 marzo 2023) Termina 2-2 la gara Amichevole dei lariani, impegnati questa mattina al Sinigaglia con il Lugano. Dopo i minuti iniziali di studio, ci prova Iovine ad aprire le marcature ma la sua conclusione esce sul primo palo. Di nuovo lariani pericolosi questa volta con Mancuso, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato del palo. Al 25’ è però il Lugano a passare in vantaggio con la rete di Sabbatini. Sempre Sabbatini firma il raddoppio al 34’. Al 57’ Cerri, pescato bene in area da Arrigoni, colpisce di testa e accorcia le distanze. Al 69’ il match torna in parità: Cutrone serve Da Cunha a rimorchio che apre il mancino e piazza all’incrocio dei pali. Un buon test per i ragazzi di Mister Longo, che torneranno in campo nel prossimo impegno di campionato sabato 1 aprile nella trasferta di Venezia. TABELLINO Como: Vigorito (dal ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 marzo 2023) Termina 2-2 la garadei lariani, impegnati questa mattina al Sinigaglia con il. Dopo i minuti iniziali di studio, ci prova Iovine ad aprire le marcature ma la sua conclusione esce sul primo palo. Di nuovo lariani pericolosi questa volta con Mancuso, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato del palo. Al 25’ è però ila passare in vantaggio con la rete di Sabbatini. Sempre Sabbatini firma il raddoppio al 34’. Al 57’ Cerri, pescato bene in area da Arrigoni, colpisce di testa e accorcia le distanze. Al 69’ il match torna in parità: Cutrone serve Da Cunha a rimorchio che apre il mancino e piazza all’incrocio dei pali. Un buon test per i ragazzi di Mister Longo, che torneranno in campo nel prossimo impegno di campionato sabato 1 aprile nella trasferta di Venezia. TABELLINO: Vigorito (dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marilena3 : RT @mola_italia: Con un tiro sotto l'incrocio dei pali il @Como_1907 agguanta il pari contro il @FCLugano1908 ?? Che gol di #DaCunha in ami… - AngeTaglieri88 : RT @mola_italia: Con un tiro sotto l'incrocio dei pali il @Como_1907 agguanta il pari contro il @FCLugano1908 ?? Che gol di #DaCunha in ami… - mola_italia : Con un tiro sotto l'incrocio dei pali il @Como_1907 agguanta il pari contro il @FCLugano1908 ?? Che gol di #DaCunha… - RSIsport : ??? Il Lugano pareggia 2-2 con il Como in amichevole: alla doppietta di Sabbatini hanno risposto Cerri e Da Cunha… - FCLugano1908 : ?? FULL-TIME. Termina 2-2 l'amichevole del Sinigaglia contro il Como. #fclugano #lugano #FCL #COMLUG #ComoLugano -

Sampdoria Academy: il programma delle gare delle leve nazionali ...Picardo) Amichevole: Sampdoria Blu - Sampdoria Bianchi (domenica ore 17.00, campo sportivo "3 Campanili" di Bogliasco, Genova) Primavera Femminile (all. Davide Zitta) Campionato, 17.a giornata: Como -... Calcio in tv oggi: programma del 25 marzo 2023 - Calciomagazine ... dove vedere le partite in diretta tv e streaming 12.30 Sampdoria - Como (Serie A femminile) - ...SPORT UNO e TV8 21.30 Portland Timbers - LA Galaxy (MLS) - APPLE TV 23.00 Marocco - Brasile (Amichevole) ... Amichevole al Sinigaglia: Como - Lugano 2 - 2 E' terminata con un pari l'amichevole tra Como e Lugano giocata questa mattina a porte chiuse allo stadio Sinigaglia: 2 - 2 il finale di un match organizzato per lo stop al campionato di serie B. Il torneo cadetto è infatti ... ...Picardo): Sampdoria Blu - Sampdoria Bianchi (domenica ore 17.00, campo sportivo "3 Campanili" di Bogliasco, Genova) Primavera Femminile (all. Davide Zitta) Campionato, 17.a giornata:-...... dove vedere le partite in diretta tv e streaming 12.30 Sampdoria -(Serie A femminile) - ...SPORT UNO e TV8 21.30 Portland Timbers - LA Galaxy (MLS) - APPLE TV 23.00 Marocco - Brasile () ...E' terminata con un pari l'trae Lugano giocata questa mattina a porte chiuse allo stadio Sinigaglia: 2 - 2 il finale di un match organizzato per lo stop al campionato di serie B. Il torneo cadetto è infatti ... Amichevole Como - Lugano 2-2 Como 1907 Cantù chiude con la Juvi, quasi una amichevole Partita Oggi si chiude la prima fase della A2, ultimo atto prima dell’inizio della seconda fase che comincerà domenica 2 aprile Quante volte l’ultima partita di campionato, a ogni livello e in ogni di ... Amichevole al Sinigaglia: Como-Lugano 2-2 E’ terminata con un pari l’amichevole tra Como e Lugano giocata questa mattina a porte chiuse allo stadio Sinigaglia: 2-2 ... Partita Oggi si chiude la prima fase della A2, ultimo atto prima dell’inizio della seconda fase che comincerà domenica 2 aprile Quante volte l’ultima partita di campionato, a ogni livello e in ogni di ...E’ terminata con un pari l’amichevole tra Como e Lugano giocata questa mattina a porte chiuse allo stadio Sinigaglia: 2-2 ...