Allerta meteo | ondata di temporali e venti di burrasca Previsioni città per città

Allarme siccità per 300mila imprese italiane Video : Usa, tornado in Mississippi: almeno 25 morti, devastazione e danni

Maltempo in arrivo, sull'Italia torna la pioggia con venti forti da Nord a Sud. Su 5 regioni, segnala la Protezione Civile, scatta l'gialla per lunedì 27 marzo: si tratta di ampi settori di Campania, Calabria, Molise e sull'intero territorio di Puglia e Basilicata. "Una struttura depressionaria in arrivo sulle nostre ...I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito ...

Raffiche di vento fino a 60/80 km/h in pianura e allerta meteo. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una allerta in codice giallo (rischio ordinario) per vento forte valido anche in ...L'avviso in vigore dalle ore 20 di domenica 26 alle ore 10 di lunedì 27 marzo. Fase piovosa su gran parte del Nord, lunedì freddo con rovesci e temporalì al Centro-Sud e nevicate in Appennino. Le prev ...