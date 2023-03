Allerta meteo in Lombardia per vento | previsto calo delle temperature

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : Quando emaniamo un’allerta meteo prevediamo il tempo per prevenire in tempo ????????? Quando studiamo i cambiamenti c… - pcbassignana : RT @Allerta_Meteo: Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 27/03/2023, diramato dal @DPCgov il 26/03/2023 15:33 Ricevi… - litoralepontino : RT @astralmobilita: ??#ALLERTA #METEO #26marzo dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore previste forti raffiche di vento… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 27/03/2023, diramato dal @DPCgov il 26/03/2023 15:33 Ricevi… - astralmobilita : ??#ALLERTA #METEO #26marzo dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore previste forti raffiche di ve… -

Tornano le piogge nel Barese dopo il buon tempo del week - end. La conferma arriva dalla Protezione civile, che ha diramato in un bollettino l'gialla per rischio idrogeologico e per vento a partire dalle ore 8 di lunedì 26 marzo e per le successive 12 ore. In particolare sono previste 'precipitazioni da isolate a sparse, anche ...Nella giornata di lunedì 27 marzo è prevista una ventilazione di burrasca moderata (62 - 74 km/h) o forte (75 - 88 km/h) sul settore occidentale, sulla fascia costiera e sul mare. Deboli ...La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso divalido a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 21 di domani, lunedì 27 marzo. Sarà in vigore l'gialla per temporali su Penisola Sorrentino - Amalfitana, Monti di Sarno e Monti ...

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ...Il bollettino della Protezione civile per il maltempo: allerta meteo gialla domani, lunedì 27 marzo, su Abruzzo, Basilicata, Campania Calabria per rischio temporali, a cui si aggiungo anche Puglia e ...