ROMA - Massimiliano'salepodio' all'ippodromo romano delle Capanelle , dove oggi (domenica 26 marzo) sono andati in scena i tre anni nel Premio Daumier e nel Premio Torricola , prove di preparazione al ...In questi giorni di pausa per il campionato di serie A sono aumentate a dismisura le voci di calciomercato che riguardano la Juventus. La formazione dideve concentrarsicampo e pensare ai prossimi impegni del mese di aprile. Tante sfide da giocare, che sia serie A, Europa League o Coppa Italia, con l'obiettivo che non cambia. Quello di ...Grandi numeri Ciò non significa che Vlahovic sarà messomercato, anche perché non ne avrebbe ... con la rosa di Massimilianoche d'un tratto vedrebbe la batteria di attaccanti ringiovanire ...

Allegri 'sul podio' a Capannelle: la sua Estrosa è terza al Premio Torricola Corriere dello Sport

Buona prova per la cavalla di proprietà del tecnico della Juventus nella corsa romana dominata dall'imbattuta Shavasana, prima davanti a The Dams ...L'attaccante classe 2002 della Next Gen continua a segnare e può essere uno dei nuovi giovani della prima squadra ...