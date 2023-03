Alessio Alba è il vincitore della tappa ligure di “Promuovi la tua musica” (Di domenica 26 marzo 2023) GENOVA – È Alessio Alba il vincitore della tappa ligure di “Promuovi la tua musica”: l’artista si è esibito con il suo brano “Pioggia acida” conquistando la giuria presieduta dal produttore Marco Mori. Ospite di giuria Marco Falco speaker radiofonico di Radio Rcs. La serata è stata condotta da Fabio Massenzi. Sul palco non sono mancati gli omaggi ai grandi cantautori genovesi come Fabrizio De André, Gino Paoli e molti altri. Il premio, che porta il nome del tour contest itinerante per talenti della musica ideato dalla cantautrice milanese Fanya Di Croce, è stato assegnato al Teatro Stradanuova di Genova sabato 25 marzo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 marzo 2023) GENOVA – Èildi “la tua”: l’artista si è esibito con il suo brano “Pioggia acida” conquistando la giuria presieduta dal produttore Marco Mori. Ospite di giuria Marco Falco speaker radiofonico di Radio Rcs. La serata è stata condotta da Fabio Massenzi. Sul palco non sono mancati gli omaggi ai grandi cantautori genovesi come Fabrizio De André, Gino Paoli e molti altri. Il premio, che porta il nome del tour contest itinerante per talentiideato dalla cantautrice milanese Fanya Di Croce, è stato assegnato al Teatro Stradanuova di Genova sabato 25 marzo. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Alessio Alba è il vincitore della tappa ligure di “Promuovi la tua musica” - zerachiel2022 : @Zheloconti Hai ragione ed io la penso come te, ma questi non li scalzi da quei posti. Ti faccio solo un esempio: G… - micene_return : @Federic01996 @alessio___1 @CIAfra73 @davided81 Mediaset lo rovinerebbe allo stesso modo, con chiusura all'alba. Sky o Disney Plus? - alexium_alessio : RT @esercitocapezz: Ciao buona notte Esercito ??, #lesercitodicapezzone, domani mattina tutti belli freschi per la ??rassegna stampa ( politi… - alessio___1 : #MareFuori3 chiude superando il 9% nonostante sia disponibile su RaiPlay da oltre un mese, un successo aggiungendos… -