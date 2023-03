Alessandro Giannessi vince il Challenger di Zadar e torna al successo dopo quasi quattro anni (Di domenica 26 marzo 2023) dopo quasi quattro anni dall’ultimo successo a livello Challenger, per Alessandro Giannessi torna l’ora della gioia. A quasi 33 anni, lo spezzino vince il torneo Challenger 75 di Zadar (alias Zara), in Croazia, e risale al numero 216 del ranking ATP, con un balzo di 45 posizioni. Si tratta del quarto successo nella categoria di mezzo della piramide ATP. Al primo turno Giannessi ha sconfitto il francese Manuel Guinard, numero 8 del seeding, per 6-4 6-2, per poi eliminare il croato Nino Serdarusic con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Ai quarti è stata la volta dell’ungherese Zsombor Piros, estromesso per 7-6(6) 6-2. Tennis, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)dall’ultimoa livello, perl’ora della gioia. A33, lo spezzinoil torneo75 di(alias Zara), in Croazia, e risale al numero 216 del ranking ATP, con un balzo di 45 posizioni. Si tratta del quartonella categoria di mezzo della piramide ATP. Al primo turnoha sconfitto il francese Manuel Guinard, numero 8 del seeding, per 6-4 6-2, per poi eliminare il croato Nino Serdarusic con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Ai quarti è stata la volta dell’ungherese Zsombor Piros, estromesso per 7-6(6) 6-2. Tennis, ...

