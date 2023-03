Alessandria-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 26 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Moccagatta per Alessandria-Fiorenzuola, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I piemontesi, reduci da soli due punti nelle ultime tre partite, hanno bisogno di tornare al successo per uscire da una pericolosa zona playout. La formazione ospite, dal suo canto, arriva da ben quattro sconfitte consecutive e spera di rialzare la testa per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Moccagatta per, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di: ecco la, l’, latv e lodell’incontro. I piemontesi, reduci da soli due punti nelle ultime tre partite, hanno bisogno di tornare al successo per uscire da una pericolosa zona playout. La formazione ospite, dal suo canto, arriva da ben quattro sconfitte consecutive e spera di rialzare la testa per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Alessandria-Fiorenzuola Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE - RadioGoldAl : Verso Alessandria-Fiorenzuola, Lauro: 'Gara importantissima, abbiamo il dovere di vincere' - laVoceAL : A 5 gare dalla fine, l'Alessandria deve cambiare marcia: domenica (ore 14.30) con il Fiorenzuola servono 3 punti… - usalessandria : ?? Prevendita attiva per #Alessandria - #Fiorenzuola di ?? domenica 26 marzo alle 14.30 sul sito @Vivaticket e nei pu… - GazzettinoL : Serie C Girone B 1-0 Reggiana-Torres 0-0 Siena-Alessandria 1-2 Montevarchi-Imolese 4-1 V.Entella-S.Donato 0-1… -