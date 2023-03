Aldo Montano si espone sulla carriera sportiva di Antonella Fiordelisi: la replica di papà Stefano (Di domenica 26 marzo 2023) Aldo Montano si espone sulla carriera sportiva di Antonella Fiordelisi: arriva la replica del papà dell’ex gieffina Il campione Aldo Montano durante il GFVip Party ha così commentato la carriera sportiva dell’ex gieffina Antonella Fiordelisi. Tutto è partito proprio negli ultimi giorni, dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi dalla Casa più spiata d’Italia. Su Mow, è apparso un articolo di Grazia Sambruna riguardo la carriera sportiva di Antonella che ha fatto molto discutere e fatto sorgere dei dubbi. A tal proposito Aldo Montano si è esposto. Stando a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 marzo 2023)Montano sidi: arriva ladeldell’ex gieffina Il campioneMontano durante il GFVip Party ha così commentato ladell’ex gieffina. Tutto è partito proprio negli ultimi giorni, dopo l’uscita didalla Casa più spiata d’Italia. Su Mow, è apparso un articolo di Grazia Sambruna riguardo ladiche ha fatto molto discutere e fatto sorgere dei dubbi. A tal propositoMontano si è esposto. Stando a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - BarbaraColosimo : RT @surreale61: #incorvassi Tontonella sbugiardata da Aldo Montano. Ma come si fa a star Appresso a una che ha raccontato una vagonata di… - surreale61 : @Ileniastellaa @Giuse_002500 Purtroppo loro sono come Nikita e Antonella persone vuote che pensano che un bel fisic… - surreale61 : #incorvassi Tontonella sbugiardata da Aldo Montano. Ma come si fa a star Appresso a una che ha raccontato una vagonata di bugie. - Joy_op90 : @NegathaChristie Ma aldo montanto non è neanche paragonabile! Ha fatto una carriera e non un paio di anni nella sch… -

Verissimo, Manuel Bortuzzo: 'Ora sono single, non ho più sentito Lulù Selassiè' ... ma ora si sta togliendo molte soddisfazioni ed ha messo nel ...Manuel riceve una sorpresa dai suoi amici Gianmaria Antinolfi e Aldo ...una sorpresa dai suoi amici Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano , ... Chi è Antonella Fiordelisi Il padre interviene dopo i pettegolezzi sulla carriera sportiva: spunta un video di Aldo Montano ... si considerava una promessa della scherma: 'Sono Bronzo ... ha postato un intervento di Aldo Montano durante il GF Vip Party dove '... Striscia la Notizia, gli sfondoni Beatrice Valli: che gaffe! ... che si è trovata a rispondere ai quesiti dei 'maestrini'. Anche ... Pierpaolo Pretelli, Aldo Montano, Luca Onestini e tanti altri. ... ... ma orasta togliendo molte soddisfazioni ed ha messo nel ...Manuel riceve una sorpresa dai suoi amici Gianmaria Antinolfi e...una sorpresa dai suoi amici Gianmaria Antinolfi e, ......considerava una promessa della scherma: 'Sono Bronzo ... ha postato un intervento didurante il GF Vip Party dove '...... cheè trovata a rispondere ai quesiti dei 'maestrini'. Anche ... Pierpaolo Pretelli,, Luca Onestini e tanti altri. ...