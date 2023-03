Aldo, Giovanni e Giacomo hanno previsto la Champions? Il web impazzisce (Di domenica 26 marzo 2023) Aldo Giovanni e Giacomo sono tra i comici più amati in Italia e le loro citazioni sono fonte di ispirazione per dei meme davvero divertenti. Cosa sarebbe il cinema italiano senza la comicità? Probabilmente perderebbe alcuni dei suoi migliori capolavori e molti di essi sono firmati dal magico trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. I loro film sono delle perle di rara bellezza e a distanza di quasi 30 anni sono ancora base di meme davvero esilaranti. Aldo, Giovanni e Giacomo (Fonte: Ansa Foto)Chi non ha mai visto almeno una volta “Così è la vita” prima di tutto faccia mea culpa e poi recuperi subito questo capolavoro. Solo così potrete capire perfettamente questo meme davvero meraviglioso che è stato creato dalla pagina “Pastorizia Football ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 marzo 2023)sono tra i comici più amati in Italia e le loro citazioni sono fonte di ispirazione per dei meme davvero divertenti. Cosa sarebbe il cinema italiano senza la comicità? Probabilmente perderebbe alcuni dei suoi migliori capolavori e molti di essi sono firmati dal magico trio di. I loro film sono delle perle di rara bellezza e a distanza di quasi 30 anni sono ancora base di meme davvero esilaranti.(Fonte: Ansa Foto)Chi non ha mai visto almeno una volta “Così è la vita” prima di tutto faccia mea culpa e poi recuperi subito questo capolavoro. Solo così potrete capire perfettamente questo meme davvero meraviglioso che è stato creato dalla pagina “Pastorizia Football ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeorgefromSF : @agnoom @Vito68122235 Aldo Giovanni e Giacomo sono in down Zalone non è più lui Albanese compare troppo poco LOL no… - novantapercento : @Cpt_JTK Ci passo sopra due o tre volte con l’auto tipo Aldo Giovanni e Giacomo - aldo_brunelli : RT @parallelecinico: 1997, San Giovanni in Persiceto. Nella palestra della Vis, la squadra del paese, Franco Bozzoli si accorge che nella s… - TrueLoveDany : @meloccaros Sembra una locandina di un film di Aldo , Giovanni e Giacomo ?? - valentinasimon5 : @pataepisi Ma c’è ne sono anche altre dai..le prime di Wind con Aldo Giovanni e Giacomo..Lopez è la telefonata che allunga la vita… -