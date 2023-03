Alberto e Charlène di Monaco di nuovo insieme in pubblico ma lei salta il Ballo della Rosa

(Di domenica 26 marzo 2023) Dopo le ennesime voci di divorzio, i principi sono tornatia un eventomolto importante per il Principato, tra sorrisi e tanta complicità. Alle chiacchiere maligne ormai sono abituati, anche se non vuol dire che facciano meno male

"[e Charlene di Monaco] stanno per separarsi" , ha scritto il magazine francese Royauté, citato da La Repubblica . Il gossip su un presunto divorzio perseguita le Loro Altezze Serenissime da ...Per la coppia reale sarebbe un ritorno a Firenze undici anni dopo il Ballo del GiglioEra il 2011, non erano ancora sposati , e già circolavano gossip su presunti tentativi di fuga. Ad oltre un decennio di distanza, continuano i pettegolezzi sudi Monaco, ciclicamente raccontati in crisi coniugale . Così, dopo alcuni mesi di relativo silenzio sulla coppia, la rivista francese Royauté ha riacceso i riflettori sulle due star ...