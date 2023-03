Al massimo avvicinamento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giaroun : RT @mediainaf: ?? Oggi, sabato 25 marzo, 20:51 ora italiana, il piccolo #asteroide 2023 DZ2 raggiungerà il punto di massimo avvicinamento a… - ClaudiaSciarma : RT @mediainaf: ?? Oggi, sabato 25 marzo, 20:51 ora italiana, il piccolo #asteroide 2023 DZ2 raggiungerà il punto di massimo avvicinamento a… - monicaognitanto : RT @mediainaf: ?? Oggi, sabato 25 marzo, 20:51 ora italiana, il piccolo #asteroide 2023 DZ2 raggiungerà il punto di massimo avvicinamento a… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: ?? Oggi, sabato 25 marzo, 20:51 ora italiana, il piccolo #asteroide 2023 DZ2 raggiungerà il punto di massimo avvicinamento a… - mediainaf : ?? Oggi, sabato 25 marzo, 20:51 ora italiana, il piccolo #asteroide 2023 DZ2 raggiungerà il punto di massimo avvici… -

Sulla base dei dati forniti da NEODyS, ilè avvenuto alle 20:50:33 italiane, ad una distanza di 174625 km dal centro del nostro pianeta e ad una velocità relativa di 7,78 km/s. Questo fotogramma appartiene ad una ...... Surfing e Canoa Kayak, che anche quest'anno si mette in gioco per organizzare il... ci saranno attività promozionali dial wing foil, lo sport che impazza nei mari di tutto il ...magnitudine apparente di 2023 DZ2 nei due mesi intorno al. - Credits: VanBuitenen - Processing: Marco Di Lorenzo Il nome 2023 DZ2 tradisce il momento della scoperta , avvenuta ...

Passaggio ravvicinato di un asteroide, ma senza rischi - Scienza ... Agenzia ANSA

L'evento è stato visibile nella notte. E' il secondo in 2 settimane entro la distanza che separa Terra e Luna. All'interno il VIDEO (ANSA) ...La AEW continua il suo percorso di avvicinamento a Double Or Nothing, il grandissimo PPV che si terrà a maggio e lo vuole fare mettendo in scena delle grandi puntate di Dynamite. Tony Khan ha ...