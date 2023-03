“Aiuto, c’è un uomo che sta malissimo sul binario. Potrebbe essere morto di freddo”: passeggera del treno chiama i soccorsi, poi la scoperta incredibile (Di domenica 26 marzo 2023) Quando ha visto quell’uomo ricurvo seduto sulla banchina accanto ai binari non ci ha pensato due volte a chiamare i soccorsi e chiedere Aiuto. Peccato che – o meglio, fortunatamente – le cose non erano come sembrava. È quanto successo ad Emma Oban, una passeggera che si è trovata a passare con il treno su cui viaggiava attraverso la stazione di Woking, nel Surrey, Inghilterra. Lì ha visto un uomo seduto su una panchina, ricoperto di neve: “È morto di freddo”, ha subito pensato la donna, chiamando subito il personale della South Western Railway, la società che gestisce quel tratto di ferrovia. Gli addetti le hanno chiesto maggiori dettagli ed è stato così che ha fatto la clamorosa scoperta: “Va bene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Quando ha visto quell’ricurvo seduto sulla banchina accanto ai binari non ci ha pensato due volte are ie chiedere. Peccato che – o meglio, fortunatamente – le cose non erano come sembrava. È quanto successo ad Emma Oban, unache si è trovata a passare con ilsu cui viaggiava attraverso la stazione di Woking, nel Surrey, Inghilterra. Lì ha visto unseduto su una panchina, ricoperto di neve: “Èdi”, ha subito pensato la donna,ndo subito il personale della South Western Railway, la società che gestisce quel tratto di ferrovia. Gli addetti le hanno chiesto maggiori dettagli ed è stato così che ha fatto la clamorosa: “Va bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Persone che, nonostante la fatica, rimangono umane, comprensive, speranzose ed empatiche. Ho una grande ammirazione… - fcin1908it : #Bonolis a @fcin1908it: '#InterJuve? E' una storia che si ripete: c'è qualcuno che deve camminare da solo e qualcun… - DarioNardella : È ora di dare concretezza alla difesa dell’ambiente. Noi ci proviamo tutti giorni ma sappiamo che senza l’aiuto di… - supremanes : @lindsay_say_ Forse non hai capito che a me non frega un cazzo di quello che potrà pensare Oriana una volta uscita… - S__yC____l : @_LeChat_Noir Eh no. Ho avuto bisogno di lei e non c'è stata. Mai. Il minimo indispensabile, perché da sola proprio… -

Armi nucleari, Putin le userà davvero Il più grande arsenale al mondo è quello russo, domande e risposte A quel punto, il mondo correrà a fornire aiuto alle vittime. Ma dovranno aspettare. I servizi di emergenza non saranno in grado di avvicinarsi subito per salvare i sopravvissuti all'esplosione ... La nave di Banksy bloccata a Lampedusa dopo 5 soccorsi, perché è scattato il fermo con il decreto Ong Al largo di Lampedusa ci sono diverse barche in pericolo che chiedono aiuto". In copertina: ANSA / ELIO DESIDERIO - La nave Louise Michel ferma al porto di Lampedusa Space Jam: New Legends fa male come una schiacciata in faccia Per fare questo può venire in aiuto una trama. O per lo meno un'idea su cui reggere tutto. Invece in Space Jam : New Legends è arrivato Don Cheadle È più difficile capire di cosa parli Space Jam: New ... A quel punto, il mondo correrà a fornirealle vittime. Ma dovranno aspettare. I servizi di emergenza non saranno in grado di avvicinarsi subito per salvare i sopravvissuti all'esplosione ...Al largo di Lampedusa ci sono diverse barche in pericolo che chiedono". In copertina: ANSA / ELIO DESIDERIO - La nave Louise Michel ferma al porto di LampedusaPer fare questo può venire inuna trama. O per lo meno un'idea su cui reggere tutto. Invece in Space Jam : New Legends è arrivato Don Cheadle È più difficile capire di cosa parli Space Jam: New ... Terni, 'rivoluzione' Politeama: c'è l'ok della Regione umbriaON