Ai confini del mondo - La vera storia di James Brooke | la recensione | un fiacco dramma avventuroso

(Di domenica 26 marzo 2023) Ladi Aidel- Ladi, film che racconta la vita del leggendario avventuriero britannico senza però la giusta ispirazione. Su Sky. Sul finire degli anni Trenta del diciannovesimo secolo,è un commerciante britannico che decide di abbandonare una patria che ormai non sente più sua per una vita all'insegna dell'avventura. Lasciata la fidanzata Elisabeth, sua promessa sposa, l'uomo parte così per il Borneo insieme al cugino Arthur Crookshank e al nipote Charley, spacciandosi come emissario della Corona inglese e ottenendo di essere ricevuto dai principi del Brunei, Makota e Berdruddin. Come vi raccontiamo nelladi Aidel ...

Aimondo - La vera storia di James Brooke ( Edge of the World ) è un'adrenalinica ed appassionante avventura ambientata nel XIX secolo , con Jonathan Rhys Meyers e Dominic Monaghan nei panni ...

Ai confini del mondo - La vera storia di James Brooke, la recensione ... Movieplayer

Ai confini del mondo racconta la storia vera dell'avventuriero James Brooke, che dall'Inghilterra del XIX secolo partì alla volta del Borneo. La pellicola, con Jonathan Rhys Meyers e Dominic Monaghan, ...