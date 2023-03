Agguato nel napoletano | Raffaele ucciso tra la folla in pieno giorno

(Di domenica 26 marzo 2023) Domenica di sangue in provincia di Napoli.Malvone, 29enne pregiudicato legato al clan Gionta, è statoa colpi di pistola davanti ad una salumeria. Erano da poco trascorse le ore 13 quando i killer hanno raggiunto via Plinio e hanno esploso 3 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stop_fake_news_ : Agguato nel Napoletano, ucciso un esponente del clan Gionta: AGI - Agguato a Torre Annunziata, nel Napoletano. A pe… - NapoliToday : #Cronaca Agguato sull'uscio della salumeria: un morto nel Napoletano - CosenzaChannel : Omicidio nel Napoletano, ventinovenne cade in un agguato camorrista - concentrazione : #camorra Agguato nel Napoletano, ucciso un esponente del clan Gionta. Due sicari a bordo di uno scooter hanno raggi… - ilriformista : La vittima si trovava davanti a una salumeria. Due persone a bordo di scooter in azione: il 30enne raggiunto dai co… -

... trucidati il 18 gennaio 1994 in unavvenuto sull'autostrada Salerno - Reggio Calabria nei ... Accolte le richieste fatte dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo checorso della sua lunga ...Omicidio a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Raffaele Malvone, 29 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'esterno di una salumeria in via Plinio. L'è avvenuto poco dopo le 13. Ad esplodere i colpi sono state due persone giunte sul posto a bordo di uno scooter, fuggite via subito dopo. Malvone, pluripregiudicato considerato vicino al clan ...Un uomo di 29 anni, Raffaele Malvone, ritenuto dalla Polizia vicino al clan camorristico dei Gionta, è stato ucciso davanti a una salumeria di via Plinio, a Torre Annunziata . Secondo la prima ...

Agguato nel Napoletano, ucciso un esponente del clan Gionta AGI - Agenzia Italia

Agguato prima di pranzo, ucciso pregiudicato legato al clan Gallo-Cavalieri. È accaduto in via Plinio a Torre Annunziata, dove i killer di camorra sono entrati in azione nuovamente di ...Agguato di camorra in pieno giorno e di domenica a Torre Annunziata, ucciso pregiudicato legato ai Gallo-Cavalieri. R. M., 29enne del rione Penniniello di Torre Annunziata, è morto in ...