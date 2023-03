Agguato di camorra nel Napoletano. 29enne ucciso davanti ad una salumeria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... concentrazione : #camorra Agguato nel Napoletano, ucciso un esponente del clan Gionta. Due sicari a bordo di uno scooter hanno raggi… - sulsitodisimone : Agguato nel Napoletano, ucciso un esponente del clan Gionta - Agenzia_Italia : #camorra Agguato a Torre Annunziata, ucciso un esponente del clan Gionta. - Ant5410 : RT @sruotolo1: Si chiamava #AntonioGaetano, aveva 20 anni ed è morto dopo 12 giorni di agonia, ferito in un agguato a #Mergellina a #Napoli… - AnnieRotter : RT @sruotolo1: Si chiamava #AntonioGaetano, aveva 20 anni ed è morto dopo 12 giorni di agonia, ferito in un agguato a #Mergellina a #Napoli… -

Un uomo di 29 anni, Raffaele Malvone, ritenuto dalla Polizia vicino al clan camorristico dei Gionta, è stato ucciso davanti a una salumeria di via Plinio, a Torre Annunziata . Secondo la prima ...Le forze dell'Ordine hanno chiuso la strada ed effettuato i primi rilievi, a caccia di ogni elemento utile che possa far risalire ai responsabili dell'ennesimodiche ha sconvolto la ...AGI -a Torre Annunziata , nel Napoletano. A perdere la vita un esponente del clan Gionta, che proprio nella cittadina vesuviana ha la sua roccaforte, ed è conosciuto anche con il soprannome di ...

Agguato di camorra a Torre Annunziata, ucciso un uomo del clan Metropolisweb

Le forze dell’Ordine hanno chiuso la strada ed effettuato i primi rilievi, a caccia di ogni elemento utile che possa far risalire ai responsabili dell’ennesimo agguato di camorra che ha sconvolto la ...Agguato prima di pranzo, ucciso pregiudicato legato al clan Gallo-Cavalieri. È accaduto in via Plinio a Torre Annunziata, dove i killer di camorra sono entrati in azione nuovamente di ...