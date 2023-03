Agguato di camorra in una salumeria | muore 29enne

(Di domenica 26 marzo 2023) Un uomo di 29 anni è stato ucciso a Torre Annunziata, vicino Napoli. Come riporta NapoliToday, erano circa le 13 e Raffaele Malvone, 29 anni - avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 31 agosto -, si trovava sull'uscio della sua, in...

Un uomo di 29 anni, Raffaele Malvone, ritenuto dalla Polizia vicino al clan camorristico dei Gionta, è stato ucciso davanti a una salumeria di via Plinio, a Torre Annunziata . Secondo la prima ...Le forze dell'Ordine hanno chiuso la strada ed effettuato i primi rilievi, a caccia di ogni elemento utile che possa far risalire ai responsabili dell'ennesimodiche ha sconvolto la ...AGI -a Torre Annunziata , nel Napoletano. A perdere la vita un esponente del clan Gionta, che proprio nella cittadina vesuviana ha la sua roccaforte, ed è conosciuto anche con il soprannome di ...

Agguato di camorra nel Napoletano. 29enne ucciso davanti ad una salumeria Gazzetta del Sud

Agguato prima di pranzo, ucciso pregiudicato legato al clan Gallo-Cavalieri. È accaduto in via Plinio a Torre Annunziata, dove i killer di camorra sono entrati in azione nuovamente di ...L’uomo è deceduto durante il trasporto all’ospedale di Castellammare. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata.