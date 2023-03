Aggredisce i poliziotti a Fuorigrotta | arrestato

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Galeota, nel quartiere di, hanno notato un uomo al centro della carreggiata che, alla loro vista, si è scagliato contro la volante danneggiando il cofano con una cintura; i, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Un 33enne di San Mango Piemonte (Salerno) con precedenti di polizia, è statoper lesioni personali aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Litiga con un ragazzo e aggredisce i poliziotti: i fatti sono avvenuti nella serata di ieri, venerdì 24 marzo, ad… - cronachecampane : Ischia, litiga con un amico e poi aggredisce i poliziotti: denunciato - mattinodinapoli : Aversa, armato di coltello aggredisce i poliziotti: arrestato - umbriajournal_ : Detenuto tossico aggredisce 2 poliziotti, uno colpito con una testata - massilia15 : @LaStampa Chi mette fuoco o aggredisce i poliziotti e gendarme non sono manifestanti ma Black blok e quelli dell’es… -

e carabinieri riuscivano a bloccarlo e disarmarlo, non prima di essere stati aggrediti, riportando contusioni ed escoriazioni tali da ricevere, successivamente, le cure dei sanitari al ...In considerazione di quanto accertato, al termine dell'istruttoria procedimentale sviluppata daidella divisione anticrimine di Ragusa e del Commissariato di P. S. di Vittoria, il Questore ...In considerazione di quanto accertato, al termine dell'istruttoria procedimentale sviluppata daidella Divisione Anticrimine di Ragusa e del Commissariato di P. S. di Vittoria, il Questore ...

Pesaro, molesta i clienti di un bar poi aggredisce i poliziotti: arrestato Centropagina

Un 33enne di San Mango Piemonte (Salerno) con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica ...Un uomo in preda, a quanto pare, ai fumi dell’alcol, a bordo di un’autovettura a forte velocità infatti tamponava un veicolo che effettuava una manovra di parcheggio, in prossimità del Comando della ...