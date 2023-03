Afghanistan: Unicef, 'morti 8 bambini in una settimana per munizioni abbandonate' (Di domenica 26 marzo 2023) Kabul, 26 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Unicef ha denunciato la morte, la scorsa settimana, di otto bambini in Afghanistan a causa dell'esplosione di munizioni abbandonate nel Paese e ha lanciato l'allarme per una crisi che lo scorso anno ha provocato la morte o la mutilazione di circa 700 bambini. "I bambini hanno perso la vita mentre giocavano con queste munizioni o mentre raccoglievano rottami metallici - ha dichiarato l'agenzia delle Nazioni Unite su Twitter - L'Unicef porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei bambini". L'agenzia ricorda che due bambini sono morti o rimasti feriti in media ogni giorno nel 2022 nel Paese a causa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Kabul, 26 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ha denunciato la morte, la scorsa, di ottoina causa dell'esplosione dinel Paese e ha lanciato l'allarme per una crisi che lo scorso anno ha provocato la morte o la mutilazione di circa 700. "Ihanno perso la vita mentre giocavano con questeo mentre raccoglievano rottami metallici - ha dichiarato l'agenzia delle Nazioni Unite su Twitter - L'porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei". L'agenzia ricorda che duesonoo rimasti feriti in media ogni giorno nel 2022 nel Paese a causa di ...

