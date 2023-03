... prima governatrice donna dell'Arkansas, ha firmato una legge che vieta ail'uso dei ... e che potrebbe essere seguita presto da un'altra legge, che prevede sanzioni contro gli...Cioè della possibilità per le persone, che non si riconoscono nel genere assegnato ...legislatura e che dà dimostrazione di come per le sinistre vengano prima gli interessi di certi...Masson ed Eliacheff chiariscono fin dall'inizio di non voler trattare la condizione degli. Costoro sono sempre esistiti ed è del tutto legittimo rispettarne le decisioni, che ...

Adulti transessuali, la maggior parte di loro è più felice dopo la transizione Vanity Fair Italia

È il risultato di un sondaggio condotto dal Washington Post: secondo il 78% degli intervistati, passare a un genere diverso rispetto a quello assegnato alla nascita ha migliorato la vita ...Diritti (Italia) Un corteo promosso dall'associazione Gender X e al quale hanno aderito tantissimi collettivi e associazioni. Formazione, supporto psicologico e carriera alias nelle scuole tra le rich ...