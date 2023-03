Adottano un bimbo e poi lo cacciano dopo 4 giorni, “Ha litigato con nostro figlio vero, cosa gli ha fatto”. Condannati (Di domenica 26 marzo 2023) Il più grande gesto d’amore, rettificato dopo meno di una settimana. Un giovane brasiliano, oggi 26enne, è stato adottato nel 2007 da una famiglia cremonese, che lo ha abbandonato cinque giorni dopo l’adozione . Ora, 16 anni dopo, i genitori del ragazzo sono stati giudicati colpevoli. Grazie all’avvocato Gianluca Barbiero, conosciuto nel carcere di Modena, il giovane, infatti, ha denunciato i genitori adottivi di averlo abbandonato costringendolo ad una vita di stenti. Il ragazzo infatti, dopo una vita sbandata, si è ritrovato in carcere dove ha conosciuto l’avvocato che lo ha difeso e convinto a denunciare che l’aveva portato via dal paese di origine per poi abbandonarlo in Italia. I genitori adottivi sono quindi stati Condannati a 3 mesi di reclusione dal giudice ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 marzo 2023) Il più grande gesto d’amore, rettificatomeno di una settimana. Un giovane brasiliano, oggi 26enne, è stato adottato nel 2007 da una famiglia cremonese, che lo ha abbandonato cinquel’adozione . Ora, 16 anni, i genitori del ragazzo sono stati giudicati colpevoli. Grazie all’avvocato Gianluca Barbiero, conosciuto nel carcere di Modena, il giovane, infatti, ha denunciato i genitori adottivi di averlo abbandonato costringendolo ad una vita di stenti. Il ragazzo infatti,una vita sbandata, si è ritrovato in carcere dove ha conosciuto l’avvocato che lo ha difeso e convinto a denunciare che l’aveva portato via dal paese di origine per poi abbandonarlo in Italia. I genitori adottivi sono quindi statia 3 mesi di reclusione dal giudice ...

