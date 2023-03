"Adesso tocca a noi". Banche, lo tsunami che fa tremare tutti: cosa ci aspetta (Di domenica 26 marzo 2023) Non sarà certo il 2008, ma il nervosismo che continua a regnare sui mercati, soprattutto dopo la crisi dello scorso weekend di Credit Suisse e all'azzeramento di 16 miliardi di bond AT1 e a due settimane di distanza dal fallimento della Silicon Valley Bank (Svb), qualcosa- purtroppo- ce lo fa ricordare. Tanto che, nonostante le continue rassicurazioni delle autorità sulla tenuta del sistema finanziario arrivate nei giorni scorsi, ieri nel mirino degli speculatori è finita la tedesca Deutsche Bank. Il cui titolo, fin dall'avvio delle contrattazioni, ieri è stato colpito da una pioggia di vendite scendendo fin sotto gli 8 euro (quasi -15%). La quotazione ha poi dimezzato le perdite, complici le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz («Non c'è nulla di cui preoccuparsi») ma il bilancio finale resta comunque pesante: -8,6% a Francoforte e -6,75% a Milano a 8,70 euro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Non sarà certo il 2008, ma il nervosismo che continua a regnare sui mercati, soprattutto dopo la crisi dello scorso weekend di Credit Suisse e all'azzeramento di 16 miliardi di bond AT1 e a due settimane di distanza dal fallimento della Silicon Valley Bank (Svb), qual- purtroppo- ce lo fa ricordare. Tanto che, nonostante le continue rassicurazioni delle autorità sulla tenuta del sistema finanziario arrivate nei giorni scorsi, ieri nel mirino degli speculatori è finita la tedesca Deutsche Bank. Il cui titolo, fin dall'avvio delle contrattazioni, ieri è stato colpito da una pioggia di vendite scendendo fin sotto gli 8 euro (quasi -15%). La quotazione ha poi dimezzato le perdite, complici le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz («Non c'è nulla di cui preoccuparsi») ma il bilancio finale resta comunque pesante: -8,6% a Francoforte e -6,75% a Milano a 8,70 euro, ...

