Adelfia-Rutigliano | incidente | morto 53enne Vittima un motociclista

(Di domenica 26 marzo 2023) Nicola Lamacchia era a bordo della sua moto, sulla strada di collegamento fra. Forse dopo un sorpasso ad un’auto, in fase di rientro in per evitare la vettura di fronte, si è verificato l’impatto. Ildisul colpo. L'articolo un proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Adelfia-Rutigliano (#Bari), incidente: morto 53enne - LaGazzettaWeb : Tenta sorpasso in moto ma si scontra con auto: morto 53enne sull'Adelfia-Rutigliano - News - ledicoladelsud : Scontro frontale con un’auto mentre tenta un sorpasso: muore motociclista 53enne sulla Adelfia-Rutigliano -

... emozionata afferma: 'Mentre lo scrivo non ci credo ancora' Cronaca Bari, violento scontro frontale sulla: morto un 17enne Attualità Mistero di Polignano, i due scomparsi erano ...Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di ieri in territorio barese, tra. A perdere la vita un ragazzo di soli 17 anni, di Cellamare . La tragedia a seguito dell'impatto tra la moto su cui si trovava il minore e un'automobile. Sul posto si sono ...Fatale un frontale consumatosi sulla Sp84 che collegaad. La ricostruzione dell'incidente . La scena drammatica vista dagli amici della vittima . Sindaco di Cellamare sconvolto . ...

Tenta sorpasso in moto ma si scontra con auto: morto 53enne sull'Adelfia-Rutigliano La Gazzetta del Mezzogiorno

Nicola Lamacchia era a bordo della sua moto, sulla strada di collegamento fra Adelfia e Rutigliano. Forse dopo un sorpasso ad un’auto, in fase di rientro in per evitare la vettura di fronte, si è veri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...