Addio a Ivano Marescotti, lutto nel cinema italiano (Di domenica 26 marzo 2023) Il mondo dello spettacolo italiano piange per la morte di Ivano Marescotti. L’attore e regista aveva 77 anni e ha percorso il cinema italiano degli ultimmi decenni, oltre al teatro. Tra le varie e più note collaborazioni, quelle al fianco di figure di spicco come Checco Zalone, Roberto Benigni, Marco Risi, Daniele Luchetti, Carlo Mazzacurati, Ridley Scott, Anthony Minghella e Gabriele Muccino. È morto Ivano Marescotti Una lunga carriera, quella di Ivano Marescotti, contraddistinta da decine di premi e candidature. Tra gli ultimi film, il pubblico ricorda Bar Giuseppe di Giulio Base. Un anno fa si era ritirato dalle scene per dedicarsi “alla scuola Tam (Teatro Accademia Marescotti) con 15-20 allievi ogni anno ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Il mondo dello spettacolopiange per la morte di. L’attore e regista aveva 77 anni e ha percorso ildegli ultimmi decenni, oltre al teatro. Tra le varie e più note collaborazioni, quelle al fianco di figure di spicco come Checco Zalone, Roberto Benigni, Marco Risi, Daniele Luchetti, Carlo Mazzacurati, Ridley Scott, Anthony Minghella e Gabriele Muccino. È mortoUna lunga carriera, quella di, contraddistinta da decine di premi e candidature. Tra gli ultimi film, il pubblico ricorda Bar Giuseppe di Giulio Base. Un anno fa si era ritirato dalle scene per dedicarsi “alla scuola Tam (Teatro Accademia) con 15-20 allievi ogni anno ai ...

