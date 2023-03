Addio a Ivano Marescotti, l’attore romagnolo aveva 77 anni (Di domenica 26 marzo 2023) E' morto, a Ravenna, l'attore e regista Ivano Marescotti. aveva 77 anni. Era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia. E' stato sul piccolo e sul grande schermo l'immagine più iconica di personaggi cultura e linguaggio romagnolo. Il 10 febbraio 2022, via Facebook, aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalla scuola di teatro con sede a Ravenna per dedicarsi esclusivamente al "Teatro Accademia Marescotti".Ivano Marescotti lascia una figlia, Iliade, nata nel 2003, che ha partecipato al 55esimo Zecchino d'Oro. E la moglie, sua compagna da anni, sposata solo nel febbraio 2022 con rito civile celebrato in ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 marzo 2023) E' morto, a Ravenna, l'attore e regista77. Era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia. E' stato sul piccolo e sul grande schermo l'immagine più iconica di personaggi cultura e linguaggio. Il 10 febbraio 2022, via Facebook,annunciato la decisione di ritirarsi dalla scuola di teatro con sede a Ravenna per dedicarsi esclusivamente al "Teatro Accademia".lascia una figlia, Iliade, nata nel 2003, che ha partecipato al 55esimo Zecchino d'Oro. E la moglie, sua compagna da, sposata solo nel febbraio 2022 con rito civile celebrato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Addio a Ivano Marescotti. L'attore, morto oggi a Ravenna, aveva 77 anni. Combatteva da tempo con una grave malattia… - fanpage : Addio a #IvanoMarescotti, lutto nel mondo del cinema e della tv - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Ivano Marescotti. L'attore, morto oggi a Ravenna, aveva 77 anni. Combatteva da tempo con una grave malattia. Ha i… - vitochiariello : RT @ilriformista: Fino a 35 anni in urbanistica al Comune, poi il palcoscenico. Ha recitato in 'Johnny Stecchino' e per Checco Zalone è sta… - apsny_news : Addio a Ivano Marescotti, una vita per il cinema e il teatro – Cinema -