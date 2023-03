Addio a Ivano Marescotti | burbero perfetto del cinema italiano | i suoi ruoli da Benigni a Zalone video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 marzo 2023) È morto a Ravenna l’attore e regista. Aveva 77 anni e da qualche giorno era ricoverato all’ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia.era un attore di talento che aveva saputo caratterizzare in modo impeccabile ida comprimario, accanto a grandi attori in film molto celebri. Indimenticabili ida spalla burbera con Robertoin Johnny Stecchino e Il Mostro a Checcoin Cado dalle nubi e Che bella giornata, a Aldo Giovanni e Giacomo in La leggenda di Al John e Jack. LEGGI ANCHE Checcoscatenato, da Predappio a Putin: "La Meloni mi piace per come ...